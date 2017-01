Borse europee attese positive, oggi riapre anche Wall Street

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Previsto un avvio in moderato rialzo per i mercati europei protagonisti ieri di un esordio d'anno poco mosso. I future sui principali indici azionari vedono infatti un avvio in rialzo con il Dax in area 11.630 punti. Sul valutario l'euro/dollaro si posiziona sotto 1,05 (1,0465), soglia sotto la quale è ridisceso alla vigilia.

Oggi da segnalare la riapertura di Wall Street e Londra, ferme ieri ai box per le festività di Capodanno. Sul fronte macro in arrivo dagli Stati Uniti i dati sulla spesa in costruzioni di novembre e l'indice Ism manifatturiero a dicembre.