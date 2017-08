Borse Ue verso avvio positivo, segnali di calo tensioni geopolitiche

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

I segnali di alleggerimento delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord dovrebbero permettere all'azionario europa di partire oggi con il segno più dopo i cali della scorsa ottava. I funzionari statunitensi si stanno adoperando per allentare i timori di un conflitto nucleare con la Corea del Nord.Questa mattina le azioni in Asia (escluso il Giappone) viaggiano in positivo così come i futures degli indici azionari statunitensi. In Europa il Dax di Francoforte è atteso in avvio con un rialzo di circa 100 punti base, così come il Ftse Mib.Non positive le indicazioni macro arrivate dalla Cina con produzione industriale e vendite al dettaglio rallentate più del previsto a luglio.