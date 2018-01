Borse Ue in affanno con Dax giù dello 0,5%, pesa rally dell'euro

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci del nuovo anno con quotazioni in calo per le Borse europee. Il Dax di Francoforte segna un calo dello 0,5%, -0,3% per il Cac 40 parigino. A pesare sono i nuovi rialzi dell'euro portatosi di slancio sopra quota 1,20 contro il dollaro. Oggi focus sugli indici Pmi manifatturieri dell'area euro.Le Borse europee non seguono quindi il rally dei mercati asiatici che hanno aperto l'anno in deciso rialzo sotto la spinta dei dati cinesi. L'indice manifatturiero PMI elaborato da Caixin-Markit si è attestato nel mese di dicembre a 51,5 punti, molto meglio dei 50,7 attesi dal consensus e in rialzo rispetto ai 50,8 di novembre. Inoltre la Corea del Nord ha aperto a un possibile dialogo con la Corea del Sud. Kim Jong Un dice di essere "aperto al dialogo" con Seoul.