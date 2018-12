Bollettino Bce: tassi sui minimi almeno fino a estate 2019 e finché necessario

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

I tassi di interesse nell'Eurozona si manterranno "sui livelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine". E' quanto si legge nel Bollettino della Bce, diffuso oggi, in cui si ricordano le decisioni di politica monetaria prese nella riunione dello scorso 13 dicembre. Per quanto riguarda il piano di quantitative easing, il Consiglio direttivo "ha deciso di porre fine agli acquisti netti di attività a dicembre 2018 (...) rafforzando le indicazioni prospettiche sui reinvestimenti".