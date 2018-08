Bmw verso il richiamo di più di 300mila diesel in Europa

alessandro chiatto 8 agosto 2018 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

La casa automobilistica tedesca Bmw richiamerà circa 324mila veicoli diesel in Europa a causa di un potenziale malfunzionamento del modulo di ricircolo dei gas di scarico.A riportarlo è il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il malfunzionamento potrebbe in alcuni rari casi causare un incendio, come già capitato in Corea del Sud e dove la società ha richiamato 106mila veicoli diesel. In Germania sono interessati circa 96.300 veicoli.