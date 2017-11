Bmw: jv su mobilità elettrica con Daimler, Ford, Audi e Porsche

Daniela La Cava 3 novembre 2017 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

La mobilità elettrica è sempre più al centro delle strategie dei grandi gruppi automobilistici mondiali. Bmw Group, Daimler, Ford e il gruppo Volkswagen con Audi e Porsche hanno annunciato la joint venture IONITY che svilupperà e implementerà una rete di High-Power Charging (HPC), ossia reti di ricariche veloci, per veicoli elettrici in tutta Europa. Le prime 20 stazioni saranno aperte quest'anno in Germania, Norvegia e Austria, posizionate ad intervalli regolari di 120 chilometri. E nel 2018 la rete si espanderà a più di 100 stazioni.