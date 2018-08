Bmw, allo studio aumento partecipazione nella jv cinese (stampa)

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Bmwstarebbe studiando la possibilità di aumentare la sua partecipazione nella joint venture cinese Bmw Brilliance Automotive al 75% dall'attuale 50%, rafforzando la sua presedenza nel mercato. Lo ha riportato l'agenzia di stampa New China, citando un dirigente della casa automobilistica tedesca. Secondo l'indiscrezione, l'ipotesi è nata a seguito della decisione della National Development and Reform Commission della Cina di sopprimere le soglie di proprietà del capitale per i costruttori di veicoli commerciali a partire dal 2020 e delle autovetture nel 2022.