Bmw, allo studio alleanza con Daimler nella mobilità del futuro (Bloomberg)

21 dicembre 2018

Ledue tedesche Bmw e Daimler starebbero studiando un'alleanza industriale di ampia portata per affontare le sfide della mobilità del futuro. Secondo l'indiscrezione raccolta da Bloomberg, le due case automobilistiche potrebbero stringere una partnership su piattaforme e componenti chiave per sviluppare in maniera congiunta le tecnologie legate alle vetture elettriche, alla guida autonoma e alla mobilità condivisa. Il progetto sarebbe una risposta all'accordo di collaborazione raggiunto recentemente tra Volkswagen e Ford riguardante i veicoli commerciali e la guida autonoma.