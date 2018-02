Bitcoin: Draghi invita alla prudenza, ma non spetta a Bce regolamentarlo

Daniela La Cava 13 febbraio 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

"Acquisterebbe Bitcoin? Francamente ci penserei bene: un euro oggi è un euro anche domani, il suo valore è stabile. Il valore del bitcoin oscilla invece molto". Lo ha dichiarato il presidente della Banca centrale europea (Bce), in un video pubblicato sul sito dell'istituto di Francoforte, nell'ambito dell'iniziativa "ECB Youth Dialogue: #AskDraghi". Secondo Draghi la più celebre cripto valuta al mondo non può essere definita una valuta. "L'euro - ha spiegato il governatore - è garantito dalla Bce, il dollaro dalla Fed, le monete sono garantite dalle banche centrali o dagli Stati. Nessuna garantisce il Bitcoin". Soffermandosi poi sulla questione della regolamentazione Draghi ha posto l'accento sul fatto che "non è la Bce che ha il compito di farlo".Insomma, sul fronte Bitcoin e la fiducia che vi si può riporre, Draghi invita alla prudenza, poiché non sono garantiti da una banca centrale o da uno Stato, e aggiunge che non è compito della Bce regolamentarli.