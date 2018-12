Bce: renvestimenti a lungo anche dopo aumento tassi

Titta Ferraro 13 dicembre 2018 - 14:37

MILANO (Finanza.com)

IlConsiglio direttivo della Bce rafforza le proprie indicazioni prospettiche (forward guidance) sui reinvestimenti. Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del quantitative easing "per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario".