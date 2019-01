Bce, oggi il meeting: sotto lente scenario macro, annuncio su operazioni Tltro più probabile a marzo (analisti)

Daniela La Cava 24 gennaio 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

I mercati attendono le indicazioni che arriveranno oggi al termine della prima riunione del 2019 del consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce). Secondo l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo, la Bce potrebbe introdurre alcune novità rispetto a dicembre scorso sullo scenario macro e sulle operazioni di rifinanziamento a lungo termine. In particolare, spiegano gli esperti, "la valutazione dei rischi potrebbe essere ancora bilanciata ma è assai probabile che il Consiglio voglia segnalare i crescenti rischi verso il basso anche se recentemente Draghi ha sottolineato che i fondamentali per consumi e investimenti restano solidi e che il mercato del lavoro continua a migliorare".Nessuna novità in termini di politica monetaria attesa ancora accomodante. Da Intesa aggiungono: "Non ci aspettiamo novità sulla guidance sui tassi e i reinvestimenti, ma pensiamo che la Bce aprirà a un'altra operazione di rifinanziamento a medio lungo termine per allungare la vita residua dei fondi assegnati con le Tltro II del 2016. La Bce potrebbe voler rinviare a marzo la comunicazione dei dettagli tecnici".Come di conseuto l'annuncio ufficiale sulle decisioni di politica monetaria arriva alle 13.45, segue l'attesa conferenza stampa di Mario Draghi a partire dalle 14.30.