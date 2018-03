Bce, domani la riunione: Draghi ribadirà il tema della pazienza? (analisti)

Daniela La Cava 7 marzo 2018 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

La riunione della Banca centrale europea (Bce) è alle porte. Gli analisti di Barclays non si attendono grandi novità in tema di politica monetaria, con il presidente Mario Draghi che probabilmente reitererà il suo messaggio che la pazienza è ancora necessaria nonostante l'ulteriore forza economia (già indicato durante l'intervento al Parlamento europeo)."Non prevediamo alcun cambiamento nell'impostazione della politica monetaria e ci attendiamo che la forward guidance rimarrà invariata", segnalano gli esperti della banca inglese e aggiungono "confermiamo la nostra view che la prossima mossa sulla forward guidance potrebbe verificarsi durante la riunione di aprile". In quel meeting, aggiunge Barclays, "il consiglio direttivo potrebbe rimuovere il riferimento a una possibile estensione del QE e cominciare a discutere su una dettagliata forward guidance". A momento, Barclays conferma la fine del QE a settembre 2018, con un primo rialzo dei tassi a dicembre.