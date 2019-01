Bce conferma i tassi. Parola ora a Draghi

Daniela La Cava 24 gennaio 2019 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

Tutto come da attese dalla Banca centrale europea (Bce). Al termine della riunione odierna il consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al −0,40%. L'isituto guidato da Mario Draghi si attende che i tassi di interesse di riferimento "si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine".Quanto capitolo delle misure non convenzionali di politica monetaria, la Bce "intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della Bce, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario". Alle 14.30 inizierà la conferenza stampa del presidente della Bce, Mario Draghi.