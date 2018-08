Bce: Moody's vede prima stretta sui tassi nel III trim. 2019

Titta Ferraro 23 agosto 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Gli esperti di Moody's non si attendono sorprese dalla Bce con la fine del QE alla fine di quest'anno e tassi di interesse fermi fino a tutta l'estate 2019. Supponendo che l'attuale espansione economica continui, la previsione di Moody's è di un primo rialzo dei tassi da 25 punti base nel corso del terzo trimestre del 2019. L'agenzia di rating prevede inoltre una crescita del PIL reale del 2,1% nel 2018 e dell'1,8% nel 2019 per l'area dell'euro nel suo complesso.Un rischio chiave negativo per le previsioni di crescita dell'area dell'euro deriva dalle relazioni commerciali con gli Stati Uniti, anche se i timori di una guerra commerciale a tutto campo si è attenuato dopo la visita del presidente dell'UE Junker a Washington a luglio.