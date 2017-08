Bce, Mario Draghi parla da Lindau prima di Jackson Hole: difende il QE e cita Keynes

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2017 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Mario Draghi, numero uno della Bce, parla dalla città tedesca di Lindau, in occasione del Lindau Meeting on Economic Sciences e difende gli stimoli monetari lanciati dalla Banca centrale europea citando Keynes.Draghi ha detto che "si è spesso fatto riferimento alle parole con cui Keynes affermava che, 'quando i fatti cambiano, io cambio il mio modo di pensare. E lei, sir, che fa?' Bene, per le autorità di politica monetaria, la situazione non è così semplice, ed è la ricerca che ci aiuta a decidere se un cambiamento nei fatti meriti una risposta o, così come diciamo, una osservazione...".Continuando nel discorso, Draghi afferma: "Quando il mondo cambia come è accaduto 10 anni fa, le politiche, soprattutto quelle monetarie, hanno bisogno di aggiustamenti. Tali aggiustamenti, mai semplici, richiedono una valutazione delle nuove realtà senza pregiudizi, in modo onesto e con occhi aperti, che non sia gravata dalla difesa dai paradigmi precedentemente stabiliti, che hanno perso ormai un qualsiasi potere esplicativo".