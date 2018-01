Bce: Draghi non si lancerà in strenua difesa dell'euro (analisti)

Daniela La Cava 24 gennaio 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Domani l'attenzione dei mercati sarà rivolta alla prima riunione del 2018 della Banca centrale europea (Bce). Gli operatori, come spesso accade, saranno alla finestra ad attende le dichiarazioni del presidente Mario Draghi durante la conferenza stampa che segue il comunicato ufficiale sulle decisioni di politica monetaria. E tra i temi "caldi" ci potrebbe essere anche il rafforzamento dell'euro (questa mattina il cambio euro/dollaro viaggia a quota 1,2319, in rialzo dello 0,14%)."Non credo che il presidente Bce si lancerà in una strenua difesa dell’euro. In primis, perché il suo rafforzamento è principalmente, in questa fase, una funzione della debolezza del dollaro. E in secondo luogo perché il quadro macro in Eurozone è migliorato, e le aspettative di inflazione stanno comunque recuperando". È di questo parere Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners, secondo il quale "Draghi userà toni bilanciati, confermando il percorso trapelato dalle recenti indiscrezioni, ed evitando i toni impazienti come quelli eccessivamente allarmati sull'apprezzamento della divisa, che otterrebbero l’effetto contrario".