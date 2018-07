Bce: Draghi, crescita zona euro procede solida nonostante incertezze

Oggi, 09:36 - redazione-borse-itborse-it

Il Ftse Mib resta sull'altalena e risale sopra 21.700. Telecom Italia ha spazio per rimbalzare

Partenza positiva per il Ftse Mib che inverte il segno negativo di ieri con un avvio in rialzo sopra la soglia dei 21.700 punti. Un segnale positivo per l'immediato