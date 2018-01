Bayer taglia quota in Covestro al 14,2%

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Bayer ha comunicato di avere ridotto la partecipazione detenuta in Covestro, portandola dal 24,6% al 14,2 per cento. Nel dettaglio, il colosso farmaceutico tedesco ha fatto sapere di avere venduto 21 milioni di azioni Covestro a 86,25 euro ad azione. Credit Suisse e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint bookrunners.