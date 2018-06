Bayer lancia aumento capitale da 6 miliardi per finanziare acquisizione Monsanto

Valeria Panigada 4 giugno 2018 - 07:53

Latedesca Bayer ha lanciato un aumento di capitale da 6 miliardi di euro per finanziare l'acquisizione del gigante americano degli Ogm e pesticidi Monsanto. L'operazione, annunciata ieri, prevede l'emissione 74,6 milioni di nuove azioni Bayer al prezzo di 81 euro ciascuna. L'aumento di capitale prenderà il via il 6 giugno per terminare il 19 dello stesso mese. L'acquisizione di Monsanto, pari a 66 miliardi di dollari, è la più grande nella storia di Bayer ma anche la più grossa mai realizzata da una impresa tedesca all'estero.