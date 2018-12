Basf meno ottimista per il 2018, tonfo del titolo a Francoforte

Valeria Panigada 10 dicembre 2018 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Basf a Francoforte. L'azione del gruppo tedesco della chimica cede il 4,8% scambiando a 57,75 euro. A pesare sugli scambi è stata la revisione di alcuni target finanziari. Venerdì scorso Basf ha abbassato la sua stima sul risultato operativo rettificato per quest'anno, prevedendo un calo "considerevole" intorno al 15-20 per cento, contro il -10% stimato in precedenza. Il gruppo avrebbe evidenziato una debolezza maggiore delle sue attività nel settore della chimica.