Banche: salta ufficialmente l’operazione di fusione Deutsche-Commerz. Assist per UniCredit?

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Dopo le prime indiscrezioni del Financial Times ora è ufficiale. Il potenziale deal Deutsche Bank-CommerzBank è saltato. Dopo sei settimane di trattativa, il progetto di creare il “campione finanziario nazionale” da oltre 1,8 trilioni di asset e 140 mila dipendenti, è stato archiviato.Secondo il Financial Times, “Deutsche Bank sarebbe arrivata alla conclusione che i rischi di integrazione, i costi di implementazione e i requisiti di capitale” resi necessari dalla fusione “non giustificherebbero un’operazione complessa”. Senza dimenticare poi anche l’ostilità della politica tedesca. Il ministro delle Finanze Olaf Scholz aveva invitato le due parti a considerare i pro e i contro della fusione.A questo punto la palla potrebbe passare di mano a UniCredit che era in attesa di conoscere l’esito dei colloqui tra i due Istituti di credito tedeschi. Per il Financial Times, infatti, Unicredit sarebbe l’alternativa per entrambi gli istituti nel caso di fallimento della fusione.