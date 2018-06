Bagarre per Norwegian Air, c'è anche Lufthansa

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Anche Lufthansa si iscrive alla lista dei pretendenti vogliosi di mettere le mani sulla low cost norvegese Norwegian Air Shuttle. Direttamente il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, ha dichiarato alla stampa tedesca che il vettore norvegese interessa: "In Europa, tutti parlano con tutti, c'è una nuova ondata di consolidamento che si avvicina, il che significa che siamo anche in contatto con Norwegian".Da quando IAG (che controlla British Airways) ha annunciato l'acquistato di una partecipazione in Norwegian lo scorso aprile, la compagnia norvegese ha dichiarato di aver ricevuto richieste da diverse parti in merito a acquisizioni e altre forme di cooperazione.Il titolo Norwegian sale oggi del 10% circa a quota 274 corone norvegesi alla Borsa di Oslo.