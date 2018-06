BCE: Nouy, per riduzione NPL seguiremo approccio caso per caso

Luca Fiore 19 giugno 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito del tema della riduzione dei Non Performing Loans delle banche, è probabile che la Banca Centrale Europea segua un approccio caso per caso. È quanto ha detto Daniele Nouy, responsabile della supervisione bancaria, nel corso di un'audizione al Parlamento europeo.Per quanto riguarda invece la Brexit, le banche che necessitano di una licenza europea devono fare in fretta. Nel caso delle banche che si stanno trasferendo nell'area dell'Euro “e che non hanno ancora richiesto una licenza, il tempo sta per scadere”.