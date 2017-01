BCE: Lautenschlaeger, presto potremo iniziare a parlare della fine del QE

Luca Fiore 25 gennaio 2017 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

“Ci sono tutte le pre-condizioni per una crescita stabile dell’inflazione […] sono ottimista e credo che presto potremo iniziare a parlare di un’uscita” dal piano di acquisto bond (QE, Quantitative Easing). È quanto ha dichiarato Sabine Lautenschlaeger, membro tedesco del board della Banca Centrale Europea.



“Al momento – ha detto Lautenschlaeger nel corso di un evento ad Amburgo- la crescita dell’inflazione è in gran parte guidata dai prezzi dei prodotti energetici e questo può avere un effetto temporaneo […] quella che ci interessa di più è l’inflazione sottostante”.



Più che “aspettare il dissiparsi di ogni dubbio sul ritorno dell’inflazione”, per Lautenschlaeger è necessario evitare di “reagire a un incremento dei prezzi temporaneo”.