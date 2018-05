BCE: Constancio, forse l’Italia dovrebbe rileggere le regole europee

Luca Fiore 29 maggio 2018 - 13:05

Qualsiasi intervento della Banca Centrale Europea deve essere compatibile con il nostro mandato. È quanto ha detto il Vice-presidente uscente Vitor Constancio nel corso di un’intervista concessa alla rivista tedesca “Spiegel” parlando della situazione del nostro Paese.Misure da parte dell’Eurotower destinate ad aiutare l’Italia in caso di problemi di liquidità “devono essere in linea con il nostro mandato e rispettare determinate condizioni”.Alla domanda se la BCE interverrebbe nel caso in cui l’esecutivo italiano dovesse decidere di eludere le regole fiscali di Eurolandia, Constancio ha rimarcato che “l’Italia conosce le regole, forse dovrebbero rileggerle”.