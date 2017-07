BCE: Coeuré, non sono state discusse modifiche alla politica monetaria

Luca Fiore 5 luglio 2017 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Non abbiamo discusso di cambiamenti alla politica monetaria. Lo ha dichiarato Benoît Coeuré, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. “Il Consiglio dei governatori non ha discusso modifiche alla politica monetaria che potrebbero arrivare in futuro”, ha detto Coeuré.A proposito della recente volatilità innescata dalla parole di Mario Draghi, interpretate dal mercato come l’avvio di un processo per la riduzione degli acquisti di bond, Coeuré ha detto di “non ritenere molto importanti, per il quadro generale, questo tipo di reazioni dei mercati”.