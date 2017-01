Avvio positivo per le Borse europee, attesa per dati inflazione Ue

Titta Ferraro 4 gennaio 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee partono in rialzo nella seduta di metà ottava. Dopo i primi scambi il Dax sale dello 0,21%, +0,26% per il Cac 40 e +0,4% per l'Ibex 35. Sul fronte macro da monitorare oggi i dati sull'inflazione dell'area euro che a dicembre dovrebbe segnare un'accelerazione (consensus +1% annuo dal +0,6% precedente) sulla scia di quanto evidenziato ieri dall'inflazione tedesca. In uscita anche i dati finali sul Pmi servizi dei principali Paesi europei.