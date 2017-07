Auto: +2,1% le immatricolazioni a giugno in Europa

Titta Ferraro 14 luglio 2017 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Rallenta la crescita del mercato auto in Europa. I dati Acea diffusi questa mattina evidenziano immatricolazioni in Europa più i tre Paesi Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) un totale di 1.540.299 auto immatricolate, il 2,1% in più dello stesso mese del 2016. Pesa il calo del 4,8% del Regno Unito. Il primo semestre si chiude con 8.461.476 vetture vendute, in crescita del 4,6% rispetto all'analogo periodo 2016.