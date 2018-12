Audi: investimenti per 14 mld per mobilità elettrica, digitalizzazione e guida autonoma

Alessandra Caparello 4 dicembre 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Quattordici i miliardi d’investimenti previsti entro il 2023 per la mobilità elettrica, la digitalizzazione e lo sviluppo della guida autonoma da parte di Audi. Lo ha annunciato una nota del marchio premium del gruppo Volkswagen. Il ceo ad interim, Bram Schot, ha commentato in una nota che il marchio si sta "sistematicamente muovendo verso la mobilità elettrica" e sta "costantemente dando priorità ai temi futuri". Il piano include investimenti in impianti e attrezzature, oltre che spese di ricerca e sviluppo.Il Gruppo Audi accelera così nella ristrutturazione del proprio modello di business grazie a ingenti investimenti nelle tematiche nevralgiche del futuro. Dal 2019 alla fine del 2023, Audi investirà circa 14 miliardi di euro per la mobilità elettrica, la digitalizzazione e lo sviluppo della guida autonoma. Un piano d’azione che coinvolge proprietà, impianti e attrezzature oltre all’attività di ricerca e sviluppo. Complessivamente, nei prossimi cinque anni Audi investirà circa 40 miliardi di euro.