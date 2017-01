Atteso avvio positivo per Borse Ue, focus su banche e dati inflazione Ue

Titta Ferraro 4 gennaio 2017 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee sono attese leggermente in rialzo in avvio di giornata dopo la seduta di ieri che ha visto un rallentamento sul finale di giornata nonostante gli ottimi riscontri macro con in particolare l’indice ISM manifatturiero statunitense che a dicembre ha raggiunto 54,7 punti, il livello più alto da due anni.

Da monitorare oggi al settore bancario con Barclays che ha alzato a overweight il giudizio su Credit Suisse e ha rivisto al rialzo i prezzi obiettivo su Ubs e Deutsche Bank. Sul fronte macro da monitorare i dati sull'inflazione dell'area euro che a dicembre dovrebbe segnare un'accelerazione sulla scia di quanto evidenziato ieri dall'inflazione tedesca.