Air Berlin in bancarotta, Etihad chiude rubinetti. Prestito da Berlino, mentre si fa avanti Lufthansa

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2017 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Air Berlin dichiara bancarotta, ma per ora i voli saranno garantiti, grazie a un prestito del valore di 150 milioni di euro deciso dal governo tedesco. Doppio fallimento per Etihad che, dopo il caso Alitalia, incassa una nuova sconfitta. La compagnia aerea è infatti azionista di maggioranza di Etihad e sono stati gli stessi vertici a rendere noto di non avere più finanziamenti disponibili per Etihad.Nel comunicato di Air Berlin si legge che "il governo, Lufthansa e altri partner sosterranno Air Berlin nei suoi sforzi di ristrutturazione".Proprio Lufthansa, si è già fatta avanti e sarebbe interessata all'acquisto di "alcuni asset".