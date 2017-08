Air Berlin: il 15 settembre si deciderà sul suo futuro (Bild)

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Sarà un settembre particolarmente caldo per Air Berlin. Il 13 settembre scade il termine per presentare le offerte e i piani di rilancio. Due giorni dopo, il 15 settembre, in occasione della riunione dell'assemblea dei creditori, potrebbe essere già deciso il destino della compagnia aerea tedesca finita in bancarotta. Lo ha anticipato Bild online, citando fonti anonime vicine alla vicenda.