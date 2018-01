Acquisti scatenati sull'euro dopo accordo di principio per governo Germania, vola oltre $1,21

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2018 - 12:21

Rally scatenato per l'euro che accelera al rialzo, sulla scia dell'annuncio di un accordo di principio per la formazione di una coalizione di governo, in Germania, tra il partito CDU della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici guidati da Martin Schulz. L'euro vola fino a $1,2136, al record dal dicembre del 2014.