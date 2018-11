Acea: immatricolazioni auto Ue+Efta calano del 7,4% a ottobre. Cè ancora effetto Wltp

Daniela La Cava 15 novembre 2018 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Il mercato dell'auto in Europa registra una nuova frenata. Secondo i dati diffusi oggi dall'Acea, l'associazione dei costruttori di auto in Europa, le immatricolazioni sono calate nell'Unione europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Nell'analisi del Centro studi promotor (Csp) viene definita "una contrazione importante, ma poco significativa in quanto è soltanto la coda della perturbazione al normale andamento delle vendite determinato dall’entrata in vigore dal primo settembre del nuovo sistema di omologazione Wltp".Se si esclude questo effetto, argomenta Csp, l’andamento del mercato dell’auto in questa importantissima area europea non è negativo. Anzi se si osservano i dati dei primi dieci mesi dell'anno, con 13.424.360 vetture immatricolate, si registra una crescita dell’1,4% sullo stesso periodo del 2017. "Il mercato europeo dell’auto non è quindi di certo in una fase di crescita tumultuosa, ma gode buona salute con la maggior parte dei mercati nazionali in crescita", puntualizzano ancora da Csp.