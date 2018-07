Wang Jian, presidente colosso cinese HNA muore in Francia, cade da muretto per scattare foto

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2018 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Morte assurda per Wang Jian, presidente e co-fondatore della conglomerata cinese HNA Group, deceduto ieri, martedì 3 luglio, mentre era in Francia per un viaggio di lavoro. Wang, 57 anni, è morto per le ferite riportate a causa di una caduta di 10 metri.Il manager di quello che è uno dei colossi più importanti al mondo, proprietario della compagnia aerea cinese Hainan Airlines, azionista di Deutsche Bank e Hilton Worldwide, era intento al momento dell'incidente a scattare foto a Bonnieux, vicino Avignone. Una fonte della polizia francese ha riferito che la tragedia è avvenuta quando il manager ha tentato di salire su un piccolo muretto, per vedere meglio il panorama e scattare foto migliori.Fallendo nell'impresa, Wang ha preso la rincorsa, ma così facendo ha scavalcato il muro andando oltre, e cadendo da una altezza di 10 metri. Ricoverato in ospedale, non è sopravvissuto alle ferite.