Vivendi: titolo in deciso rialzo a Parigi all'indomani dei conti, confermate le previsioni 2017

Valeria Panigada 1 settembre 2017 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Vivendi sulla Borsa di Parigi all'indomani dei conti, diffusi ieri pomeriggio a mercato chiuso. Questa mattina l'azione è balzata in avanti oltre il 6% per poi rallentare con un progresso di 4 punti percentuali. Il colosso francese dei media ha riportato nel primo semestre dell'anno ricavi pari a 5,4 miliardi, in aumento del 7,8%, mentre l'utile netto è sceso dell'80,7% a 176 milioni di euro. Confermati gli obiettivi finanziari per il 2017. In scia ai conti è arrivata la promozione da parte degli analisti di Barclays che hanno alzato il rating a equal weight dal precedente underweight, con target a 20 euro.