Total annuncia importante scoperta petrolifera nel Golfo del Messico

Total ha annunciato oggi una importante scoperta petrolifera nel pozzo esplorativo Ballymore, situato nelle acque profonde del Golfo del Messico. Situato a quasi 2.000 metri di profondità e a 120 chilometri dalla costa della Louisiana, l'area di Ballymore copre quattro blocchi nella formazione Norphlet, tra cui il blocco MC607 in cui è stata fatta la scoperta.Total ha acquisito una partecipazione del 40% in Ballymore lo scorso settembre, nell'ambito di un accordo di esplorazione con Chevron (60%) che copre sette aree di esplorazione a Norphlet (Golfo del Messico orientale) e nel Wilcox (parte centrale). "Ballymore è la più grande scoperta di Total nel prolifico Golfo del Messico e rafforza la nostra nuova strategia di esplorazione messa in atto dal 2015", ha dichiarato Kevin McLachlan, Exploration Manager del gruppo.