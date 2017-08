Total acquista Maersk Oil per 7,45 miliardi di dollari

Titta Ferraro 21 agosto 2017 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

APMoeller - Maersk ha firmato un accordo per vendere Maersk Oil a Total SA per 7,45 miliardi dollari in un'operazione combinata di azioni e debito. Maersk riceverà 97,5 milioni di azioni Total per un controvalore di 4,95 miliardi di dollari, pari a circa il 3,76% del capitale di Total. Oltre alle azioni Total SA si assume un debito a breve termine di 2,5 miliardi di dollari.