Total: accordo con Occidental per rilevare gli asset africani di Anadarko

Total ha annunciato di avere siglato ieri un accordo con l'americana Occidental Petroleum in vista dell'acquisto delle attività petrolifere e del gas in Africa (in Algeria, Ghana, Mozambico e Africa del Sud) del gruppo Anadarko, per una cifra pari a 8,8 miliardi di dollari. "Questa transazione è subordinata alla firma e alla finalizzazione della proposta di acquisizione da parte di Occidental per Anadarko, oltre all'approvazione da parte delle autorità competenti", precisa tuttavia Total in una nota. L'intesa tra Occidental e Total dovrebbe chiudersi nel 2020.