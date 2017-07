Titoli di Stato: Francia colloca 8,5 mld di Oat, debole domanda per il 30ennale

Titta Ferraro 6 luglio 2017 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

La Francia ha collocato 8,5 miliardi di euro di Oat a media-lunga scadenza. Collocati nel dettaglio 3,789 mld di Oat decennali (scadenza maggio 2027) al rendimento di 0,82% e bid-to-cover di 1,95. Emesso anche un altro decennale con scadenza ottobre 2027 per 2,425 mld di euro al rendimento medio di 0,85% dall'1,18% precedente.Infine l'Oat trentennale (scadenza maggio 2048) per 2,285 mld al rendimento medio di 1,87% e bid to cover di 1,53 dall'1,93 della precedente asta trentennale tenuta a inizio anno.