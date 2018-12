Spread Oat-Bund segnala aumento rischio Francia, stasera discorso Macron

Titta Ferraro 10 dicembre 2018 - 10:40

Sull'obbligazionario emergono i primi segnali di tensione sui bond francesi dopo l'ennesimo sabato di proteste da parte dei Gilet Gialli. Lo spread tra Oat francesi e Bund è salito fino a 46 punti base, più che raddoppiato rispetto a un mese fa e sui massimi a oltre un anno e mezzo. Livelli non certo di allerta, ma che fanno capire come il mercato sta iniziando a prezzare l'aumento del rischio percepito sul paese transalpino in scia alle proteste che stanno mettendo in difficoltà l'Eliseo. Il presidente Emmanuel Macron stasera alle 20 terrà un discorso alla nazione in cui annuncerà probabilmente tagli alle tasse, aumento dei sussidi e delle pensioni minime, oltre all'addio all'ecotassa della discordia. La crisi potrebbe portare alla caduta del governo a guida Edouard Philippe.Il ministro delle finanze, Bruno Le Maire, ha detto stamattina che le proteste dei Gilet Gialli hanno ridotto di 0,1 punti percentuali la crescita economica nell'ultimo trimestre del 2018. Sempre oggi la la Banque de France ha diffuso le previsioni per il quarto trimestre che vedono una crescita dimezzata (+0,2% t/t) del Pil rispetto al primestre precedente, complice anche il movimento di protesta dei "Gilet Gialli".