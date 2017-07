Sodexo: riviste al ribasso stime ricavi per esercizio 2016/2017

Daniela La Cava 6 luglio 2017 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La francese Sodexo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita organica dei ricavi per l'esercizio 2016/2017 a causa delle performance inferiori alle attese registrate nel corso del terzo trimestre. La società francese si attende ora una crescita compresa tra l'1,5% e il 2%, rispetto al rialzo del 2,5% stimato in precedenza. È stata invece confermata la crescita del risultato operativo (con un rialzo tra l'8-9%, al netto degli effetti di cambio e di altre poste straordinarie) . I primi nove mesi dell'anno sono stati archiviati da Sodexo con un giro d'affari pari a quasi 16 miliardi di euro, in crescita dell'1,7 per cento.