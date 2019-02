Société Générale: utili operativi +33,3% su base annua nel IV trim. Ma colosso francese taglia stime ROTE e fatturato

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Il colosso bancario francese Société Générale ha reso noto di aver concluso il 2018 con utili netti per 3,9 miliardi di euro, in linea con le attese di 3,85 miliardi di euro e in rialzo rispetto ai 2,8 miliardi del 2017.Nel quarto trimestre dello scorso anno, gli utili netti sono cresciuti nove volte tanto i profitti del quarto trimestre del 2017, attestandosi a 624 milioni, rispetto ai precedenti 69 milioni di euro.Gli utili operativi sono ammontati a 1,11 miliardi, in crescita del 33,3% su base annua.Fatturato invece in calo del 6,3% nel corso del quarto trimestre, a 5,93 miliardi di euro, in linea comunque con le attese.La flessione del giro d'affari ha portato tuttavia SocGen a tagliare le stime sul target di redditività ROTE, atteso ora per il 2020 al 9-10%, in flessione rispetto al precedente target dell'11,5%.SocGen ha riferito inoltre che non centrerà il target sulla crescita del fatturato al tasso del 3%.