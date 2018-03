Société Générale: titolo giù del 2,7% a Parigi dopo dimissioni deputy ceo Didier Valet

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Seduta in ribasso per Société Générale sulla Borsa di Parigi, dove il titolo indossa la maglia di peggiore con un ribasso di circa il 2,7% dopo l'addio del deputy ceo Didier Valet. In una nota diffusa ieri la banca francese ha fatto sapere che Didier Valet ha presentato le sue dimissioni in scia a "divergenze nell'approccio circa la gestione di una specifica questione legale". "La sua sostituzione - assicura il gruppo - sarà annunciata a breve".