Société Générale porta in Borsa il 20% di ALD Automotive

Daniela La Cava 5 giugno 2017 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Société Générale ha annunciato il lancio dell'Ipo di ALD Automotive, divisione del gruppo bancario francese Société Générale specializzata nel noleggio a lungo termine e gestione di flotte aziendali (numero uno in Europa e numero tre al mondo). Secondo quanto si apprende in una nota stampa, il gruppo bancario transalpino, che resterà l'azionista di controllo di ALD, prevede di cedere il 20% della sua controllata, ovvero 80,8 milioni di azioni. La forchetta di prezzo indicativa è compresa tra 14,20 e 17,40 euro ad azione.



"Questa Ipo conferma la natura strategica di ALD all'interno del gruppo Société Générale. E consentirà ad ALD di accelerare il suo sviluppo e diventare leader nel settore della mobilità in rapida evoluzione", ha dichiarato Frédéric Oudéa, numero uno della banca francese.