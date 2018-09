Societe Generale: nella fase finale di trattative con le autorità Usa, possibile ammenda da 1,1 miliardi

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Labanca francese Société Générale è entrata nella fase finale delle discussioni con le autorità americane per chiudere il contenzioso aperto per alcune transazioni effettuate con alcuni paesi oggetto di sanzioni Usa, come l'Iran. Lo ha fatto sapere la banca, prevedendo una sanzione pari a 1,1 miliardi di euro (in conformità con gli Ifrs) che dovrebbe essere coperta quasi interamente dal fondo contenziosi già predisposto per questo dossier.