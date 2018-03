Societe Generale in trattative esclusive con Commerzbank per divisione Emc (stampa)

Valeria Panigada 14 marzo 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Lafrancese Société Générale sarebbe in trattative esclusive con la tedesca Commerzbank per l'acquisto della divisione Emc (Equities, Markets and Commodities), dopo aver avanzato una offerta superiore a quella di Goldman Sachs. Lo rivela il quotidiano Handelsblatt. Secondo il quotidiano, che cita fonti anonime vicine al dossier, rimangono da regolare alcune condizioni e il raggiungimento di un accordo potrebbe arrivare solo tra molte settimane. La divisione Emc comprende gli Etf, i derivati e altre attività di mercato di Commerzbank.