Société Générale, ceduta la filiale Euro Bank in Polonia

Valeria Panigada 5 novembre 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Lafrancese Société Générale ha raggiunto un accordo con Bank Millenium per cederle la sua filiale Euro Bank in Polonia. La cessione, i cui dettagli finanziari non sono stati svelati, permetterà alla banca francese di rafforzare la sua struttura patrimoniale migliorando di circa otto punti base il core Tier 1. L'operazione dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2019.