Societe Generale acquista l'unità azioni e materie prime di Commerzbank

Valeria Panigada 3 luglio 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Lafrancese Société Générale ha concluso un accordo con la tedesca Commerzbank per acquistare le sue attività di transazione sulle azioni e le materie prime (equity markets and commodities) per un ammontare non precisato. Le attività acquistate sono basate a Francoforte, Londra, Honk Kong, Parigi, Lussemburgo e Zurigo. "Le attività sono complementari e offrono sinergie importanti", si legge nella nota diffusa oggi da Société Générale. L'integrazione dovrebbe iniziare alla fine del 2018.