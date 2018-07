Societe Generale acquista business Emc da Commerzbank

Daniela La Cava 3 luglio 2018 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

La francese Societe Generale ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare il business equity markets e commodities (Emc) dalla tedesca Commerzbank. Non sono stati comunicati al mercato i termini finanziari dell'operazione.Societe Generale prevede di ottenere le autorizzazioni necessarie per finalizzare l'operazione nella seconda metà del 2018. La transazione, si legge in una nota, includerà il trasferimento di portafogli di trading, la base di clienti e parte dell'infrastruttura IT dell'area Emc. L'integrazione delle attività e dei team avvereranno gradualmente dalla fine del 2018. "Una volta avvenuta l'integrazione, avrà un impatto positivo sul Return on Tangible Equity (Rote) e un impatto limitato sul Cet1 del gruppo", si legge in una nota del gruppo francese.